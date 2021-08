Unfall an der Alster: Mann fährt mit Cabrio in Gegenverkehr – und kracht in Radfahrer

Rotherbaum –

Crash an der Alster: Am Sonntagabend gegen 20 Uhr hat ein Cabrio-Fahrer sein Fahrzeug am Harvesterhuder Weg/ Ecke Milchstraße auf einer Fahrradstraße in den Gegenverkehr gelenkt und dabei zwei Radfahrer erfasst. Sie wurden verletzt.

Nach ersten Informationen der Polizei-Pressestelle fuhr der Pkw aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug, einem weißen Mercedes Cabrio, in den Gegenverkehr. Dabei erfasste er dann offenbar ein Radler-Ehepaar und lenkte daraufhin sein Fahrzeug über den Bordstein auf den Grünstreifen.

Nach Polizei-Informationen lagen daraufhin beide Fahrradfahrer auf dem Boden. Die Räder waren teils zerbrochen und verbogen.

Unfall in Hamburg: Radfahrer erleidet Platzwunde

Die Radfahrer wurden durch den Aufprall verletzt, waren aber wohl die ganze Zeit ansprechbar. Einer der Radfahrer soll sich eine Platzwunde am Knie zugezogen haben, der andere klagte laut Polizei über Schmerzen im Nacken. Beide wurden mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. (maw)