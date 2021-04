Unangemeldet!: Nach Corona-Demo: 150 Menschen ziehen durch Hamburg

St. Pauli/Altona-Altstadt -

Unangemeldeter Protest in Hamburg: 150 Menschen sind am Donnerstagabend durch St. Pauli und Altona gezogen und haben gegen staatliche Macht, aber auch gegen Rassismus demonstriert.

Die Gruppe habe sich aus einer vorher legal angemeldeten Demonstration abgekapselt, so die Polizei. Diese fand um 21 Uhr im Bereich Beim Grünen Jäger statt. 250 Menschen hätten daran teilgenommen, obwohl man nur mit 50 gerechnet hatte. Der Tenor: „Gegen die Ausgangssperre, für einen konsequenten Lockdown“.

Nach Demonstration: 150 Menschen ziehen durch Hamburg

Gegen 22 Uhr hätte sich dann die abgenabelte, neu formierte Gruppe mobilisiert und sei über die Otzen- und Thadenstraße Richtung Altona marschiert. Um 22.30 Uhr löste sich der Demo-Zug an der Großen Bergstraße dann auf.



„Auf dem Weg dorthin kam es zu diversen Sachbeschädigungen“, so ein Polizeisprecher zur MOPO. So seien SPD-Schilder an der Straße Am Brunnenhof zerstört und sperriges Baumaterial auf die Fahrbahn geworfen worden. „Es blieb ansonsten aber gewaltfrei.“ (dg)