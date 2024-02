Großfahndung in Hamburg nach Schüssen in Café und Kino – Polizei gibt Update

Drei Überfälle, ein Täter? Die Polizei Hamburg geht davon aus, dass ein Mann für drei Überfälle in Eppendorf und Eimsbüttel – unter anderem auf das Holi-Kino – verantwortlich ist. Gefasst ist der Täter bisher nicht.

Der Mann, der in Eppendorf und Eimsbüttel wohl für drei bewaffnete Überfälle verantwortlich ist, ist noch immer auf der Flucht. „Eine Festnahme können wir noch nicht vermelden“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Ob der Mann in der Folge noch weitere Menschen oder Geschäfte überfiel, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. „Weitere Raubdelikte, die vom modus operandi Ähnlichkeiten mit diesen Delikten aufweisen, sind bislang nicht bekannt.“ Weitere Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.

Drei Überfälle nacheinander in Hamburg – Fahndung auf Hochtouren

Am Dienstagnachmittag war zunächst ein Pärchen bei einem privaten Warenverkauf in einem Mehrfamilienhaus von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden. Wenig später hat ein Mann in einem Café in Eppendorf einen Schuss abgegeben, zwei Mitarbeiter bedroht und Bargeld gefordert – die Mitarbeiter wurden leicht verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wildwest in Eimsbüttel: Räuber schießt in „Holi Kino“ und Restaurant

Im dritten Fall hat der Täter am Dienstagabend ein Kino in Eimsbüttel überfallen und Geld gefordert; auch hier gab er einen Schuss ab und bedrohte einen Angestellten und eine 75 Jahre alte Kundin. (dpa/mp)