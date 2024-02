Mann stürmt bekanntes Hamburger Kino und zieht Schusswaffe – Polizei hat Verdacht

Das bekannte „Holi Kino“ an der Schlankreye in Harvestehude ist überfallen worden: Ein Mann stürmte laut Polizei am Dienstagabend das Foyer des Kinos, zog eine Waffe und bedrohte Angestellte. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu einem anderen Raub.

Es war kurz nach 20 Uhr und kurz vor Beginn einer Vorstellung des Films „Poor Things“ mit Emma Stone und Mark Ruffalo in den Hauptrollen, als der Mann das Kino betrat. Mit gezogener Waffe forderte er Geld.

Überfall auf „Holi Kino“ – Kripo ermittelt

Der Täter flüchtete mit einer unbekannten Geldmenge in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete daraufhin eine Großfahndung ein, entsandte zahlreiche Streifenwagen. Auch ein Helikopter war für die Fahndung im Einsatz – aber der Mann konnte unerkannt flüchten.

Ob der Betrieb im Holi-Kino, das für seinen 50er-Jahre-Charme bekannt ist und mittlerweile dem Cinemaxx-Konzern angehört, nach dem Polizeieinsatz weiterlief, ist unbekannt. Die Kripo hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Die Beamten prüfen einen Zusammenhang zu einer anderen Tat am selben Abend: Kurz vor dem Raub im Kino wurde ein Restaurant an der Eppendorfer Landstraße (Eppendorf) überfallen. Es sei nicht auszuschließen, dass es derselbe Täter war, so ein Polizeisprecher. (dg)