Überfall in Hamburgs City: Juwelier-Räuber erbeuten Millionensumme – Täter flüchtig

Großalarm in der Hamburger City: In der Neustadt haben bewaffnete Männer am Dienstagnachmittag einen Juwelier ausgeraubt und offenbar Schmuck im Wert von mehr als zwei Millionen Euro erbeutet. Dutzende Polizeiwagen fahnden am Abend nach den Tätern.

Gegen 17.30 Uhr sollen mindestens zwei Männer den Juwelier in der Neuen ABC-Straße betreten und mit einem Hammer oder einer Axt mehrere Vitrinen zerstört haben. Die maskierten Täter erbeuteten vor allem Uhren, der Gesamtwert soll ersten Schätzungen zufolge mehr als zwei Millionen Euro betragen. Die Polizei konnte dies nicht bestätigen, sprach nur von Beute „in relativ hohem Wert“.

Die Täter zerschlugen mehrere Vitrinen und raubten vor allem Uhren.

Der Überfall geschah kurz vor dem Ladenschluss des Juweliers, im Geschäft befanden sich noch Angestellte. Sie wurden nach Polizei-Angaben von den Tätern mit zwei Schusswaffen bedroht, verletzt wurde aber offenbar niemand.

Anschließend sollen die Täter vermutlich auf E-Scootern geflüchtet sein, in der Nähe der Stadthausbrücke fand die Polizei verdächtige Roller und Gummihandschuhe, die dort möglicherweise von den Tätern zurückgelassen wurden. Ein Spürhund nahm die Fährte auf, die Spur verliert sich jedoch im naheliegenden U-Bahnhof Rödingsmarkt.

Im gesamten Stadtgebiet läuft eine Großfahndung, dutzende Streifenwagen sind am Tatort und in der Innenstadt im Einsatz. Im Juweliergeschäft sichern Ermittler Spuren und befragten die Angestellten.

Der Raub weist Ähnlichkeiten zu dem versuchten Einbruch beim Juwelier im Alstertal Einkaufszentrum vor etwa zwei Wochen auf. Einen Zusammenhang schließen die Ermittler nicht aus.