Überfall auf Tankstelle: Polizei verhaftet 18-Jährigen

Er soll für mehrere Überfälle in Niedersachsen und Hamburg verantwortlich sein, zuletzt schlug er laut Polizei im Februar am Pezolddamm in Farmsen-Berne zu, raubte eine Tankstelle aus. Im selben Stadtteil ist er nun von Zivilfahndern am Donnerstagabend aufgespürt und verhaftet worden.

Um kurz vor 20 Uhr holten ihn die Fahnder aus der Wohnung einer Freundin, in der er sich versteckt hielt. Der Jugendliche soll keinen festen Wohnsitz haben, zuletzt aber im Heidekreis gemeldet gewesen sein. Dort war bereits per Haftbefehl nach ihm gefahndet worden.

18-Jähriger gilt als dringend tatverdächtig

Nicht zuletzt wegen des Austauschs beider Polizeibehörden, gilt der 18-Jährige als dringend tatverdächtig, besagte Tankstelle am Pezolddamm mit einem Messer ausgeraubt zu haben. Die Beamten werteten Kameraaufnahmen aus, befragten Zeugen und kamen letztlich auf die Spur des mutmaßlichen Täters, der noch am Abend in U-Haft kam.

Die Ermittlungen in dem Fall führt das Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154). Die Arbeiten dauern an. (dg)