Kurioser Raub in Hamburg: Ein 52 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend Polizeiangaben zufolge die Jet-Tankstelle an der Straße Großer Schippsee überfallen. Grund war offenbar aber nicht das Geld.

Doch der Reihe nach: Um kurz nach 23 Uhr betrat der Mann die Verkaufsräume der Tankstelle. In der Hand soll er einen angespitzten Stock gehalten haben. Mit diesen bedrohte er den Angestellten und forderte Bargeld.

Tankstellen-Überfall in Hamburg – wegen eines Schlafplatzes

Der Mann verließ ohne Beute den Laden, wurde draußen dann von Polizisten empfangen – der Angestellte hatte während des Überfalls bereits verdeckt die Beamten informiert.

Ohne Widerstand ließ sich der 52-Jährige festnehmen, viel eher mit Freude: Laut eines Sprechers des Lagedienstes soll der Mann angegeben haben, er hätte die Tankstelle nur überfallen, um anschließend festgenommen zu werden. „Er hatte nämlich keine Unterkunft für die Nacht, sagte er.“ Der Mann kam auf die nächste Wache. (dg)