Ein ungewöhnlicher Überfallversuch auf ein Damenbekleidungsgeschäft in der Altstadt beschäftigt seit Dienstagabend die Beamten des Raubdezernats. Der Täter forderte neben Geld auch etwas, was man in dem Geschäft eher nicht findet.

Laut Polizeibericht passierte der Überfall in der Spitalerstraße. Dort betrat gegen gegen 19.50 Uhr ein Mann das Geschäft „Only“. In dem Geschäft gibt es vornehmlich Damenbekleidung zu kaufen. Zielstrebig ging er auf den Kassenbereich zu und sagte zu den Angestellten (22 und 25 Jahre), dass es sich um einen Überfall handele.

Angestellte reagieren cool und treiben Räuber damit in die Flucht

Zunächst habe der Täter Geld gefordert, erklärte ein Polizeisprecher. Als ihm die Angestellten die Herausgabe verweigerten, überraschte er diese mit einer neuen Forderung und verlangte Zigaretten. Auch hier reagierten die Mitarbeiter cool und lehnten ab. Schließlich ergriff der Mann die Flucht durch die stark frequentierte Einkaufsstraße.

Er wird wie folgt beschrieben. Ca. 1,90 Meter groß und etwa 50 bis 55 Jahre alt mit Halbglatze. Bekleidet war der Mann mit einer graue Jacke und schwarzer Hose sowie einem hellen Mund-Nase-Schutz. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.