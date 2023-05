Überfall auf Tankstelle – Mitarbeiterin im Krankenhaus

Ein Unbekannter hat am späten Montagnachmittag eine Tankstelle in Bergedorf überfallen und eine Mitarbeiterin verletzt.

Ein dunkel gekleideter Täter überfiel gegen 16.30 Uhr die Nordoel-Tankstelle an der Holtenklinker Straße in Hamburg-Bergedorf, so die Polizei auf MOPO-Anfrage.

Er schlug eine Mitarbeiterin mehrfach und besprühte sie mit Pfefferspray. Sie kam nach dem Überfall mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nun sucht die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (prei)