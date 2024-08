Bewaffneter Überfall am Morgen: Unbekannter raubt Elektroladen in der Schanze aus

Mit vorgehaltener Waffe hat ein Täter ein Elektronikgeschäft in der Schanze ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Überfall passierte am Montagmorgen: Nach Polizeiangaben klingelte gegen 9.30 Uhr ein als Paketbote bekleideter Mann am Seiteneingang des Geschäfts an der Schanzenstraße. Als ihm ein Mitarbeiter öffnete, bedrohte er ihn mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, Smartphones herauszugeben. Der Angestellte tat wie befophlen, danach flüchtete der Täter mit der Beute.

Die alarmierte Polizei konnte den Räuber zunächst nicht finden, fahndet nun jedoch mit einer Personenbeschreibung: Der Täter ist zwischen 30 und 35 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß.

Den Ermittlern zufolge hat er ein „osteuropäisches“ Erscheinungsbild, ist von normaler bis sportlicher Statur und hat einen schmalen Kopf mit hoher Stirn. Dazu trug er schulterlanges Haar – dunkelbraun und lockig, und eine schwarze Jacke mit Kapuze. Auch einen kleinen, schwarzen Lederrucksack hatte er bei sich.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen oder Beobachtungen beim Hinweistelefon (040 4286-56789) oder bei einer Dienststelle zu melden. (doe)