30 gegen zwei: Messer-Streit an Hamburger Bahnhof – 29-Jähriger getötet

Ein Streit mit tödlichen Folgen: Eine Gruppe von 30 Personen und ein Duo geraten in der Nacht am Billstedter Bahnhof aneinander – es kommt zu einer Messerstecherei. Dabei wird ein Mann tödlich verletzt. Polizei, Feuerwehr und Notarzt rücken zum Großeinsatz an.

Gegen 22.54 Uhr wurde die Polizei zum Billstedter Platz am Bahnhof gerufen, wie ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage sagte. Weitere Details zum Hintergrund des Einsatzes nannte er zunächst nicht. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Vormittag mitteilte, seien zwei Gruppierungen aus bislang unbekannten Gründen aneinandergeraten. Weitergehende Auskünfte seien derzeit nicht möglich.

Tödliche Messerstecherei in Billstedt: 29-Jähriger tot

Laut Angaben der Polizei von Dienstagnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer etwa dreißig Personen starken Gruppe und einem 29-Jährigen sowie seinem 20 Jahre alten Neffen. Der Ältere der beiden sackte mit mehreren Messerstichen im Körper zusammen. Er starb trotz sofort eingeleiteter Reanimation. Der 20-Jährige hatte Augenreizungen und wurde vom Rettungsdienst betreut.

Laut Feuerwehr wurde ein Mann mit zwei Messerstichen in den Oberkörper verletzt. Jede Hilfe kam für ihn zu spät: Er verstarb trotz Reanimationsversuche noch am Tatort. Vor Ort sei auch ein zweiter Mann im „psychischen Ausnahmezustand“ gewesen, der betreut werden musste.

Der Bereich um den Bahnhof wurde abgesperrt. Die Mordkommission nahm noch in der Nacht ihre Arbeit auf. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.