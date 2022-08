Trotz schrillender Alarmanlage kehren Diebe zurück – und werden festgenommen

Die Hamburger Polizei hat zwei Männer (41/43) an der Krausestraße in Wandsbek festgenommen. Sie sind verdächtig, in der Nacht zu Montag eine Scheibenwischeranlage eines Mercedes Sprinters abgebaut zu haben.

Ein Zeuge hatte die Beamten um kurz vor Mitternacht verständigt: Er beobachtete zwei Männer, die sich an einem auf dem Park&Ride-Parkplatz geparkten Sprinter zu schaffen machten. Eine Polizeisprecherin: „Als wenig später die Alarmanlage des Sprinters auslöste, flüchteten die Täter mit einem BMW vom Parkplatz.“

Hamburg: Trotz Alarmanlage kehren Diebe zurück – Festnahme

Informierte Zivilfahnder sahen den BMW und nahmen verdeckt die Verfolgung auf. Die zwei Verdächtigen sollen zu dem Parkplatz zurückgekehrt sein und erneut am Mercedes Sprinter herumgewerkelt haben; einer der beiden war am Wagen zugange, der andere stand Schmiere. „Als die beiden Verdächtigen wieder in den BMW gestiegen waren und abfahren wollten, nahmen die Fahnder die 41- und 43-jährigen Männer vorläufig fest“, so die Sprecherin.

Im Kofferraum des BMW fanden die Beamten dann das Diebesgut: eine abgebaute Scheibenwischeranlage. Der Fahrer des BMW hatte keinen Führerschein. Mehrere Verfahren wurden eingeleitet. (dg)