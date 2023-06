Trotz roter Ampel: Autofahrer erfasst Radlerin – schwere Verletzungen

Eine Radfahrerin (65) ist bei einem Unfall auf der Rennbahnstraße in Horn schwer verletzt worden. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin hat die Radlerin angefahren – obwohl er oder sie offenbar Rot hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen – weil das Auto nach dem Crash einfach wegfuhr.

Der Unfall ereignete sich vergangenen Freitag gegen 15.30 Uhr: Aufgrund eines Staus stoppten mehrere Autos auf Höhe der Fußgänger- und Radfahrfurt, die über die Rennbahnstraße in Richtung Hermannstal führt. Als die dortige Fußgängerampel auf Grün umsprang, wollte die 65-jährige Radlerin die Straße überqueren.

Geländewagen braust einfach davon

„Ein Auto, das sich auf dem linken von zwei Streifen in Fahrtrichtung Horner Rampe befand, fuhr in diesem Moment trotz der für inzwischen rot zeigenden Ampel an und kollidierte mit der Radfahrerin“, so eine Polizeisprecherin. Die 65-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr bestand aber nicht. Sie kam in ein Krankenhaus. Das Auto, ersten Erkenntnissen nach vermutlich ein weißer Geländewagen, brauste davon.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizeikontrolle auf dem Kiez: „Man, die Pulle hab‘ ich mir doch grad gekauft“

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Rennbahnstraße gesperrt. Es kam zu erheblichen Staus. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw geben können, sich bei der Verkehrsdirektion Süd zu melden; Tel. 428 65 67 89 oder bei jeder Polizeiwache. (dg)