Samstagabend, kurz nach Mitternacht im S-Bahnhof Reeperbahn: Hunderte strömen aus dem Zug, wollen die Bahnsteige in Richtung Kiez verlassen. Sie sind gut gelaunt, viele angetrunken – und einige auch bewaffnet. Für sie endet die Nacht, die gerade erst starten sollte, in einer Polizeikontrolle. Die MOPO war mit dabei und hat die Kontrollen beobachtet – und ist dabei Zeuge von so manch skurriler Situation geworden.