Tresore in Alster gefunden – Polizeitaucher im Einsatz

Polizeitaucher machten am Freitag einen aufregenden Fund: Sie konnten mehrere Tresore aus der Alster bergen – mit brisantem Inhalt.

Gegen 8.30 Uhr konnten Taucher der Polizei zwei Tresore aus dem Fluss am Alsterdorfer Damm (Alsterdorf) bergen, erklärt ein Sprecher des Polizei-Lagediensts auf MOPO-Anfrage. Wie das „Abendblatt“ berichtet, fanden Mitarbeiter der Kriminalpolizei in einem der Tresore einen Stapel Papiere und Dokumente. Zuvor habe ein Mann die Polizei verständigt, der beobachtete, wie eine Stahlbox an der Fundstelle ins Wasser geworfen wurde.

Tresor hängt mit Einbruch im Dezember zusammen

Wie ein Polizei-Sprecher der Zeitung sagte, konnte man durch die Papiere ausmachen, dass der Geldschrank von einem Einbruch in der Osterstraße (Eimsbüttel) im vergangenen Dezember stammt. Die Polizei vermutet, dass die Täter den Tresor nach dem Einbruch dann in der Alster entsorgt haben. Die weiteren Ermittlungen laufen noch.

Bereits Mitte März konnten Polizeitaucher mehrere Tresore am Alsterdorfer Damm aus dem Gewässer bergen. Bis auf ein paar Schlüssel, Zettel und Müll befand sich aber nichts darin. Nur eine Geldschatulle wurde noch entdeckt. (mp)