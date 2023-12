Trecker-Kolonnen sorgen für massiven Stau im Hamburger Berufsverkehr

Sie wollen gegen Entscheidungen der Ampel-Regierung demonstrieren – haben ihren Protest aber nicht angemeldet: Landwirte aus dem Umland haben am Montagmorgen den Berufsverkehr im Hamburger Süden quasi lahmgelegt. Die Polizei schritt ein.

Die Landwirte fuhren teils extra langsam über die Cuxhavener Straße, die Bremer Straße, blockierten sogar Spuren der B73 zwischen Neu Wulmstorf und Buxtehude: Auf ihren Treckern zu lesen waren Nachrichten wie „Die Ampel muss weg!“ oder „Sorry! Ich wäre jetzt auch lieber zu Hause“. Der Verkehr staute sich vielerorts auf mehreren Kilometern.

Ziel der Landwirte: das Heiligengeistfeld

Die meisten Trecker-Fahrer kamen aus dem Harburger Umland und wollten zu einer nicht angemeldeten Demo in die Innenstadt, um so ihre Solidarität mit Protesten in Berlin zu zeigen: Dort hat der Deutsche Bauernverband eine Demonstration mit dem Motto „Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss“ angemeldet. Die Bundesregierung plant, die Steuerbefreiung für Agrardiesel zu streichen.

Die Polizei stoppte einen Teil der Kolonne vor dem Kraftwerk Moorburg, wo sich verschiedene Trecker-Fahrer getroffen haben. Gemeinsam wollten die Landwirte offenbar zum Heiligengeistfeld fahren. Die Beamten prüfen, ob der Protest im Zuge einer sogenannten Spontan-Demo aufrechterhalten werden kann. (dg)