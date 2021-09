Am Montagvormittag ist es am Gänsemarkt in der Hamburger Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Eine Radfahrerin wurde von einem Transporter erfasst und schwer verletzt.

Der Fahrer war mit seinem Transporter um 9.45 Uhr vom Dammtor kommend in Richtung Jungfernstieg unterwegs. Eine Radfahrerin befuhr den Fahrradstreifen in derselben Richtung. Als der Transporterfahrer nach rechts in die Ladezone einbiegen wollte, erfasste er die 52-Jährige.

Hamburg: Transporter fährt Radfahrerin an

Die Radfahrerin prallte laut Polizei auf die Fahrbahn und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Notarzt begleitete sie in eine Klinik. Nach Angaben der Polizei konnte aber ausgeschlossen werden, dass die Verletzte in Lebensgefahr schwebt.

Der Gänsemarkt war in Fahrtrichtung Jungfernstieg für die Dauer der Rettungsmaßnahmen rund eine Stunde gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (mhö)