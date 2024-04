Transperson am Jungfernstieg zusammengetreten – Täter erst 15 Jahre alt

Nach einem Angriff auf eine Transperson im Bereich der „Europa Passage“ am Jungfernstieg (Altstadt) hat die Hamburger Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt – er ist erst 15 Jahre alt.

Mitte Januar war die Transperson laut Polizei gegen 20.30 Uhr in dem Einkaufszentrum unterwegs, als sie von einer Gruppe junger Männer homophob beleidigt und anschließend sogar geschlagen wurde. Als das Opfer nach draußen rannte, soll ihr die Gruppe gefolgt sein und ein junger Mann ihr am Ausgang gegen den Rücken getreten haben.

Wohnung des 15-Jährigen und seiner Mutter durchsucht

Die Transperson fiel daraufhin zu Boden, wo mehrere Angreifer weiter auf sie eintraten. Ein Polizeisprecher: „Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und einschritten, flüchtete die Jugendgruppe vom Tatort.“

Anhand von Personenbeschreibungen konnten die Ermittler des Staatsschutzes (LKA 73) den 15-Jährigen als einen der mutmaßlichen Täter ermitteln. Am Dienstag wurde ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt und seine Wohnung in Borgfelde, in der er zusammen mit seiner Mutter wohnt, durchsucht. Hierbei seien Beweismittel sichergestellt worden, so der Sprecher weiter.

Der 15-Jährige musste nicht mit zur Wache. Die Ermittlungen, auch hinsichtlich weiterer mutmaßlicher Täter, dauern an. (dg)