Tragisches Unglück: Mann stürzt mit Rad und fällt vor heranfahrendes Auto

In Borgfelde ist es am Mittwochnachmittag zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein Radfahrer war von seinem Rad gestürzt und fiel direkt auf die Straße, direkt vor ein heranfahrendes Auto. Der Biker schwebt in Lebensgefahr.

Zu dem Unglück kam es gegen 14.20 Uhr an der Burgstraße. Hier war ein Fahrradfahrer infolge einer Erkrankung mit seinem Rad auf der Straße gestürzt. Der Mann wurde von einem heranfahrenden Auto erfasst und darunter eingeklemmt. Dessen Fahrer hatte keine Chance, den Unfall zu verhindern.

Notarzt reanimiert Unfallopfer

Noch bevor die Feuerwehr am Unglücksort eintraf, hatten Passanten den Verunglückten bereits befreit. Der Schwerverletzte atmete nicht mehr, deshalb leitete der Notarzt Reanimationsmaßnahmen ein. Diese dauerten bis zur Einlieferung in die Klinik an. Die Burgstraße war rund 30 Minuten gesperrt.