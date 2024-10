Tragischer Unfall in Hamburg: Motorradfahrer stirbt bei Crash mit Lkw

Lkw gegen Motorrad – das geht selten gut aus: Am Mittwochmittag kam es in Langenhorn zu einem tragischen Unfall. Ein Motorradfahrer kam bei dem Zusammenstoß mit einem Lkw ums Leben.

Die beiden Fahrzeuge sollen nebeneinander an der Ampel an der Kreuzung Langenhorner Chaussee / Ecke

Tückobsmoor gewartet haben. Als die Anlage auf grün schaltete, kollidierten die Fahrzeuge, so die Polizei. Warum, bleibt unklar.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Als die Rettungskräfte gegen 14.30 Uhr am Unfallort ankamen, begannen sie sofort mit der Reanimation – vergeblich. Der 36-Jährige starb noch vor Ort, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO.

Kriseninterventionsteam nach Motorradunfall alarmiert

Daraufhin wurde auch ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes angefordert. Mehrere Zeugen mussten vor Ort psychologisch betreut werden, darunter wohl auch der Fahrer des Lkw.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Augenzeugen werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle in Hamburg zu melden. (zc)