Totschlag in Hoheluft: Jetzt ist offiziell bekannt, wer das Opfer ist

Nun ist es offiziell: Die Frau, die in der vergangenen Woche tot in ihrer Wohnung in Hoheluft-West aufgefunden wurde, ist die Mutter des Verdächtigen (25). Das hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag der MOPO bestätigt.

Der Fall hat hamburgweit für Bestürzung gesorgt. Nachdem Kian W. am 18. Februar seine Stiefmutter (51) in Marienthal mit einem Messer attackiert haben soll, fanden die Polizisten in seiner Wohnung in der Gneisenaustraße eine Frauenleiche – seine Mutter.

Mutter wurde über ihren Zahnstatus identifiziert

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der MOPO sagte, starb die 58-Jährige an einer Luftembolie des Herzens sowie einem Verblutungsschock. Die Frau war mit einem Messer schwer verletzt worden. Identifiziert werden konnte sie nur über ihren Zahnstatus, berichtet das „Abendblatt“.

Mutter und Sohn wohnten zusammen, sie sollen sich gut verstanden haben. Am Dienstag vergangener Woche soll Kian W. zunächst seine Mutter getötet haben, dann zu seiner Stiefmutter in die Claudiusstraße gefahren sein und mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Ihr Mitbewohner (40) hörte die Hilferufe der 51-Jährigen und eilte hinzu. Kurze Zeit später war die Polizei vor Ort. Alle drei Anwesenden mussten aufgrund von Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Kian W. befindet sich nun in Untersuchungshaft. Ihm wird Totschlag, versuchter Mord sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. (mp)