Zwei Tatorte, eine Tote, zwei Verletzte: Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Blutige Gewalttaten in Hoheluft-West und Marienthal: Seit dem frühen Dienstagmorgen ermitteln Kräfte der Mordkommission und der Spurensicherung in einer Wohnung an der Gneisenaustraße und in einem Haus an der Claudiusstraße. Eine Frau kam gewaltsam ums Leben, zwei weitere Personen wurden mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter (25) wurde festgenommen.

Der erste Einsatz begann gegen 4.20 Uhr in einer Villa an der Claudiusstraße in Marienthal. Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge suchte der 25-Jährige in der Nacht eine dort wohnende 51-jährige Verwandte auf und stach unvermittelt mit einem Messer auf sie ein.

Ein 40-jähriger Mitbewohner der Frau hörte sie schreien und eilte ihr zu Hilfe. Dabei wurde auch er von dem Angreifer verletzt.

Ein Polizist vor dem Tatort an der Claudiusstraße in Hamburg-Marienthal. In dem Haus in der Bildmitte soll ein 25-Jähriger eine Verwandte und ihren Mitbewohner mit einem Messer angegriffen haben. RUEGA Ein Polizist vor dem Tatort an der Claudiusstraße in Hamburg-Marienthal. In dem Haus in der Bildmitte soll ein 25-Jähriger eine Verwandte und ihren Mitbewohner mit einem Messer angegriffen haben.

Beamte nahmen den Tatverdächtigen fest

Alarmierte Streifenwagenbesatzungen nahmen den 25-jährigen Deutschen noch in der Wohnung vorläufig fest. Da dieser sich bei der Tat ebenfalls verletzt hatte, wurde er unter Begleitung von Beamten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und behandelt.

Auch die 51-Jährige und der 40-jährige Mitbewohner wurden in Krankenhäusern behandelt. Lebensgefahr bestand nicht.

Nach Messerangriff in Marienthal: Leiche in Hoheluft-West entdeckt

Am Dienstagmorgen wurde in einer Wohnung in der Gneisenaustraße eine leblose Person gefunden. Hamburg-News Am Dienstagmorgen wurde in einer Wohnung in der Gneisenaustraße eine leblose Person gefunden.

Gegen 7.50 Uhr überprüften Polizeikräfte die Wohnung des Tatverdächtigen an der Gneisenaustraße in Hoheluft-West. Dort machten die Beamten eine schreckliche Entdeckung: In der Wohnung lag eine tote Frau, nach MOPO-Informationen in einer großen Blutlache. Ihre Identität ist laut Polizei bisher nicht eindeutig geklärt.

Das könnte Sie auch interessieren: Raubüberfall auf Juwelier in Harvestehude – Täter fliehen Richtung Grindelhochhäuser

Die Maßnahmen der Mordkommission wurden umgehend auf diesen Tatort erweitert. Zahlreiche Polizisten durchkämmten die Umgebung des Hauses an der Gneisenaustraße, suchten in Mülleimern, unter geparkten Autos und auf einem Spielplatz nach weiteren Indizien für die Tat. Kriminalpolizistinnen befragten Anwohner.

Beamte der Spurensicherung durchsuchen Mülleimer, Schuttmulden und Hecken. NEWS5 Beamte der Spurensicherung durchsuchen Mülleimer, Schuttmulden und Hecken.

Nach Abschluss der ärztlichen Behandlung im Krankenhaus und der anschließenden polizeilichen Maßnahmen wird der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Zeuginnen und Zeugen, die zu den beiden Vorfällen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer

Polizeidienststelle zu melden. (tst/ruega)