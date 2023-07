Ehepaar gefunden: „Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen“

In einer Wohnung am Schadesweg (Hamm) ist am Mittwochnachmittag ein totes Ehepaar aufgefunden worden. Die Mordkommission ermittelt.

Ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes, der sich um die Eheleute kümmert, hatte die Leichen entdeckt und gegen 16 Uhr die Polizei informiert. „Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen“, sagte ein Polizeisprecher.

Polizei Hamburg: Keine Hinweise auf Beteiligung Dritter

Ermittler der Mordkommission übernahmen die Arbeiten am Tatort. Es gibt zurzeit keine Hinweise darauf, dass andere Personen in den Vorfall verwickelt waren: „Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Senior zunächst seiner Frau und anschließend sich selbst das Leben nahm“, so der Sprecher weiter.

Nichtsdestotrotz liefen die Ermittlungen bis zum Vorliegen aller Ergebnisse und Auswertungen in alle Richtungen, betonte der Sprecher. Die genauen Umstände müssten nun geklärt werden.

Wie lange das Ehepaar schon tot ist, ist bisher nicht bekannt. Die Leichen kamen in die Rechtsmedizin und sollen nun zeitnah obduziert werden. (dg)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de