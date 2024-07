Tödlicher Motorradunfall: Hamburger Fußballer trauern um ihren Kollegen

Tödlicher Unfall in der Neustadt: Am Montagabend kam dort ein Motorradfahrer ums Leben. Der Mann krachte mit seiner Maschine gegen einen parkenden Bus, Reanimationsversuche waren vergeblich. Nun teilt der SC Victoria mit, dass es bei dem Toten um einen „treuen Wegbegleiter“ gehandelt hat.

„Mit tiefster Trauer nehmen wir Abschied“, so beginnt die Mitteilung des Oberligisten SC Victoria Hamburg. Die traurige Nachricht: Bei dem tödlich verunglückten Motorradfahrer, der am Montagabend gegen einen geparkten Reisebus geschleudert war, handelte es sich um Braima J. († 25), der seit langen Jahren Teil des Traditionsvereins war.

Hamburger Fußballer stirbt bei Motorradunfall

Aus bislang noch ungeklärter Ursache war der 25-Jährige von der Fahrbahn abgekommen. Das Motorrad raste nahezu ungebremst in die Front eines am Straßenrand geparkten Reisebusses. Ein Notarzt kämpfte um das Leben des jungen Mannes, doch vergeblich: Braima J. starb noch am Unfallort.

Mit tiefster Trauer nehmen wir Abschied von einem langjährigen Fußballspieler des SC Victoria und treuen Wegbegleiter… Posted by SC Victoria Hamburg on Tuesday, July 23, 2024

Sein langjähriger Verein schreibt über ihn: „Sein unermüdlicher Einsatz für sein Team, seine Leidenschaft für den Fußball und sein stets positiver Geist haben ihn zu einem geschätzten Mitspieler und Freund der Mitglieder der U23 und darüber hinaus gemacht.“ Bekannte haben eine Spendenkampagne eingerichtet, um die Hinterbliebenen zu unterstützen: Auf GoFundMe sind innerhalb von wenigen Stunden bereits rund 8000 Euro zusammengekommen.

Die Ursache für den schrecklichen Unfall ist noch unbekannt, die Ermittler schließen nicht aus, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle spielte. (rüga/josi)