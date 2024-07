Mehr als 70 Einbrüche soll ein elfjähriger marokkanischer Junge begangen haben, der in Hamburg in einer städtischen Einrichtung in Alsterdorf lebt. Während in der Politik über Maßnahmen wie Rückführung, härtere Strafen und die Absenkung der Altersgrenze für Strafmündigkeit diskutiert wird, setzt das Kind seine mutmaßlichen Taten fort. Die MOPO erklärt, warum eine Abschiebung derzeit nicht möglich ist.