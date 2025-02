Tödliches Zugunglück: So ist die Lage am Morgen

In Rönneburg stößt ein ICE mit einem Lkw zusammen. Ein Zugfahrgast stirbt durch den Unfall. Die Aufräumarbeiten dauern auch am nächsten Morgen noch an – Reisende und Pendler auf der Strecke sollen ihre Verbindungen prüfen.

Stunden nach dem Zusammenstoß eines Lkws mit einem ICE in Hamburg konnte der stark beschädigte Zug schließlich abgeschleppt werden. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, ist eines der betroffenen Gleise im Süden der Stadt seit dem frühen Morgen wieder befahrbar.

Zugunglück: Lkw-Fahrer kommt vor den Haftrichter

Dennoch sollten sich Fahrgäste darüber informieren, ob ihre Züge planmäßig fahren. Bei dem Zugunglück im äußersten Süden der Stadt wurden am Dienstagnachmittag 25 Menschen verletzt, ein Mann starb.

Der ICE war am Dienstagnachmittag mit einem schwer beladenen Lkw zusammengestoßen, der auf einem nur mit Halbschranken gesicherten Bahnübergang in Rönneburg stand.

Der Fahrer des Sattelzuges wurde festgenommen, er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft muss. (dpa/mp)