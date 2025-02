In Rönneburg ist am Mittag ein ICE mit einem Sattelzug kollidiert. Zwölf Menschen wurden verletzt, einer schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 14.15 Uhr am Dienstagmittag ist ein laut Feuerwehr mit rund 300 Fahrgästen besetzter ICE mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Warum der Schwerlasttransporter auf dem Bahnübergang an der Straße Reller in Rönneburg im äußersten Süden Hamburgs stand, ist derzeit noch nicht bekannt.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort könnte er sich festgefahren haben, als sich die Schranken des Übergangs schlossen. Dafür gibt es aber noch keine offizielle Bestätigung.

ICE kollidiert mit Sattelzug: Ein Mensch in Lebensgefahr

Die Feuerwehr musste bisher zwölf überwiegend leicht Verletzte behandeln. Ein Mensch jedoch schwebt in Lebensgefahr.

UPDATE: Bei einem Unfall zwischen einem Sattelzug und einem ICE wurden nach derzeitigem Stand 12 Personen verletzt, zehn davon leicht. Die #Feuerwehrhh ist mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort.#imeinsatzfuerhamburg@PolizeiHamburg — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) February 11, 2025

Die Polizei organisiert die Evakuierung des Zuges, der auf dem Weg über Bremen nach München war. Die Passagiere sollen voraussichtlich mit Bussen nach Harburg gebracht werden. Die Feuerwehr ist mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort.

Die Bahnstrecke zwischen Harburg und Buchholz ist laut Deutscher Bahn gesperrt, die Züge werden umgeleitet. Es kommt zu Zugausfällen und teils erheblichen Verspätungen. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, ist derzeit noch nicht abzusehen.