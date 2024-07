Tödlicher Streit in Hamburger Wohnung: Mann stirbt durch Messerstiche

Bluttat in Hamburg-Dulsberg: Ein Mann ist in der Nacht zum Dienstag bei einem Streit durch Messerstiche tödlich verletzt worden.

Wie die Feuerwehr der MOPO sagte, trafen zwölf ihrer Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr ein. Gemeldet worden war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern in einer Wohnung an der Dithmarscher Straße. Die Retter fanden einen leblosen Mann (38) vor und versuchten, ihn zu reanimieren. Vergeblich: Der Betroffene sei noch am Tatort gestorben.

Hamburg-Dulsberg: Mann stirbt durch Messerstiche

Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Zum Tathergang und den Hintergründen machte die Polizei auf MOPO-Anfrage bislang keine Angaben. Die sei Gegenstand der Ermittlungen. Ein Mitbewohner (37) des Opfers gilt als Tatverdächtiger und wurde festgenommen. Er wird nun einem Haftrichter vorgeführt.

Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft ermittelt die Mordkommission gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft wegen eines vollendeten Tötungsdeliktes. Die Arbeit der Spurensicherung dauerte bis etwa 4 Uhr. (tst/ruega)