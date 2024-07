Tragischer Unfall: Sehbehinderte Frau von S-Bahn überrollt

Am Bahnhof Allermöhe ist es am Montagmorgen zu einem Unglück gekommen. Eine offenbar sehbehinderte Frau (33) war in das Gleisbett gestürzt und wurde dort von einer einfahrenden S-Bahn erfasst. Der Zugverkehr musste unterbrochen werden.

Der Unfall passierte laut Bundespolizei um 9.20 Uhr: Die sehbehinderte Frau „nahm aus unbekannten Gründen die Bahnsteigkante nicht wahr und fiel anschließend in den Gleisbereich vor eine einfahrende S-Bahn“, so ein Sprecher.

Frau unter Zug – Bahnverkehr zwischenzeitlich gesperrt

Die 33-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Gleisbett gerettet und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand gibt es keine weiteren Angaben.

Eine weitere S-Bahn, die infolge der Sperrung des Bahnverkehrs auf der Strecke stoppte, wurde zwischenzeitlich zum Bahnhof geschleppt. Die Fahrgäste stiegen auf bereitgestellte Busse um. Von der Vollsperrung betroffen war auch der Fernverkehr. Der Zugverkehr war bis 10.40 Uhr unterbrochen.

Streckensperrung #S2 zwischen Bilwerder Moorfleet und Bergedorf ist aufgehoben. Notarzteinsatz auf der Strecke beendet. SEV läuft aus.#hvv #sbahnhh — S-Bahn Hamburg (@SBahnHamburg) July 1, 2024

Der Zugführer der S-Bahn, die die Frau erfasst hatte, wurde von Notfallseelsorgern betreut. Laut Bundespolizei ergaben eine Sichtung der Videodaten und die Befragung von Zeugen, dass es sich um einen Unfall ohne Fremdbeteiligung handelte.