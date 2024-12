Tödlicher Arbeitsunfall auf U4-Baustelle in Horn – das ist passiert

Auf der U-Bahn-Baustelle in Horn hat sich am Montagnachmittag ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Nach Informationen der MOPO kam ein Bauarbeiter dabei ums Leben. Dies bestätigte auch die Polizei.

Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst noch unklar. Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, wurde der 38-Jährige wohl eingeklemmt, als er sich in der Nähe eines fahrbaren Bohrgerät aufhielt und von dem schwenkbaren Führerhaus erfasst wurde.

Arbeitsunfall auf der U4 Baustelle in Horn – Mann stirbt

Der Mann kam in Begleitung eines Notarztes noch ins Krankenhaus, erlag dort aber seinen Verletzungen. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen am Unfallort. Auch das Amt für Arbeitsschutz ist involviert.



Erst Ende vergangenen Jahres kam es in der Hamburger Hafencity zu einem dramatischen Arbeitsunfall. Damals starben fünf Arbeiter bei einem Arbeitsunfall.

Das könnte Sie auch interessieren: Großfahndung: Psychisch kranker Straftäter bei Ausgang aus Ochsenzoll geflohen

Auch auf der U4-Baustelle in Horn kam es bereits in der Vergangenheit zu einem Einsatz der Feuerwehr. In der Nacht zum 23. September gerieten gegen 2 Uhr plötzlich alte Holzbohlen in Brand.