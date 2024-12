Tödliche Messerattacke: 17-jähriger Junge stirbt, zwei weitere Personen verletzt

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern endete am Freitagabend in Harburg tödlich. Nach bisherigen Informationen geriet eine dreiköpfige Gruppe offenbar mit zwei weiteren Personen vor der Flüchtlingsunterkunft an der Harburger Poststraße in Streit.

Dabei griff der bislang unbekannte Täter die Männer mit einem Messer an. Zwei Personen, ein 34- und ein 19-jähriger Mann, erlitten dabei Verletzungen, als sie das Messer abwehren wollten.

Damit war der Streit aber noch nicht beendet. Die Eskalation setzte sich auf dem nahegelegenen Großmoordamm fort. Dort stach einer der Täter mit einem Messer auf einen 17-jährigen Heranwachsenden ein und traf dabei unter anderem den Hals.

Hamburg-Harburg: Messerattacke endet tödlich

Nach MOPO-Informationen wurde dem Opfer eine Stichverletzung mit einer rund neun Zentimeter langen Klinge zugefügt. Vorbeifahrende Autofahrer sahen den schwer verletzten Jugendlichen auf dem Gehweg liegen und leisteten umgehend Hilfe.

Anrückende Rettungskräfte übernahmen wenig später die Rettungsmaßnahmen. Noch vor Ort musste der 17-Jährige wiederbelebt werden. Im nahegelegenen Krankenhaus AK Harburg verstarb der junge Mann jedoch kurz darauf.

SEK stürmt nach tödlicher Messerattacke Flüchtlingsunterkunft

Von den Tätern fehlte am Freitagabend jede Spur. Nach Zeugenaussagen sollen zwei Personen vom Tatort weggerannt sein. Noch in der Nacht rückte die Spezialeinheit SEK zu einer Flüchtlingsunterkunft an der Straße Lewenwerder aus. Dort soll der mutmaßliche Täter in einer Wohnung im ersten Obergeschoss wohnen. Als die Spezialkräfte die Wohnung betraten, trafen sie jedoch niemanden an.

Die Ermittlungsarbeiten am Tatort dauerten bis in den frühen Samstagmorgen hinein. Unklar ist weiterhin, wie es zu dem tödlichen Streit kam.