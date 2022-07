Tochter suchte in ganz Hamburg nach ihm: Vermisster Vater tot aufgefunden

Rund einen Monat nach seinem Verschwinden ist der 80 Jahre alte Heinz Bügel tot aufgefunden worden. Das bestätigte die Hamburger Polizei. Bügel, der ob seiner Demenz in einem Rahlstedter Pflegeheim lebte, wurde von einer Spaziergängerin auf einer Grünfläche zwischen Rahlstedt und Stapelfeld (Kreis Stormarn) gefunden.

Die Leiche soll dort bereits länger gelegen haben, sie kam in die Gerichtsmedizin nach Lübeck. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest – die Polizei geht aber nicht von einem Verbrechen aus. Die Spaziergängerin fand ihn bereits am vergangenen Mittwoch.

Familie trauert: Vermisster Vater tot in Hamburg aufgefunden

Für Tochter Swantje Fuchs (53) waren die Suche und der Fund ihres Vaters „dramatisch“: Sie hatte mit Familie und Freunden eigenständig nach ihrem Vater gesucht, in der ganzen Stadt Fahndungsblätter verteilt und aufgehängt.

Aber: Die nun über das Schicksal ihres Vaters Bescheid zu wissen, sei entlastend, sagt Fuchs: „Wir sind froh, dass wir nun die Sicherheit haben.“ Die Familie habe bereits die nächsten Schritte eingeleitet, in der kommenden Woche soll ihr Vater in Wilhelmsburg beerdigt werden – „in seiner Heimat“, sagt Swantje Fuchs. „So hätte er es gewollt.“

Bügel galt als liebevoller Mann, Vater und Großvater. Ein Ur-Wilhelmsburger, gesellig, nett, redselig und höflich, wie ihn seine Familie und Freunde beschreiben. Selbst im hohen Alter nahm der passionierte Rennradfahrer noch an den Cyclassics teil. Seit Februar lebte er in dem Rahlstedter Heim, war bereits mehrfach ausgebüxt. Bügel litt an Demenz und war auf Medikamente angewiesen.