Teppichlager brennt: Giftiger Rauch zieht durch die Stadt

Am frühen Freitagmorgen sorgte ein Großbrand in Wandsbek für eine amtliche Warnmeldung via NINA. Es bestand für viele umliegende Stadtteile die Gefahr von Rauchgasen in der Luft. Die Feuerwehr musste sogar mehrere Personen aus anliegenden Wohnungen in Sicherheit bringen.

Der Einsatz begann um 2:39 Uhr. Im Wandsbeker Stieg 23 sei ein Feuer in zwei oder drei kleineren KfZ-Werkstätten ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Auch ein angrenzendes Teppichlager habe Feuer gefangen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an – und evakuierte ein angrenzendes Gebäude. Sieben Menschen wurden in Sicherheit gebracht

Feuer nach rund zwei Stunden gelöscht

Weil die Gefahr von Rauchgasen in der Luft Bestand, wurde die Warn-App NINA für die Stadtteile Hohenfelde, Eilbek, Hamm, Uhlenhorst und Barmbek-Süd ausgelöst.

Gegen 4:35 Uhr konnte der Brand gelöscht werden, die Rauchgas-Warnung wurde gut eine Stunde später aufgehoben. Die Feuerwehr kontrollierte den Einsatzort noch auf verbleibende Glutnester. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.