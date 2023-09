Streit in Unterkunft eskaliert: Mann durch Messerstiche am Kopf verletzt

Alarm in Lokstedt: In einer Unterkunft für Geflüchtete ist am Donnerstagabend ein Streit eskaliert – ein Mann wurde dabei am Kopf verletzt.

Zum Einsatz kam es gegen 19.15 Uhr an der Kollaustraße, wie ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Demnach habe es Streitigkeiten zwischen zwei Bewohnern gegeben. Plötzlich zückte ein Mann ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Das Opfer erlitt dabei eine Kopfverletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte noch die Tatwaffe finden und sicherstellen. Weitere Hintergrunde zum Streit waren am Donnerstagabend noch unklar, die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (idv)