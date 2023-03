Teenies klauen Auto – und sie haben noch mehr auf dem Kerbholz

Die Polizei hat am Dienstagabend in Billstedt zwei Teens gestoppt die eine Spritztour mit einem geklauten Wagen unternommen hatten. Das Fahrzeug hatten sie einem Mann entwendet, der das Auto in St. Georg bei laufendem Motor kurz verlassen hatte.

Laut Polizei habe der Mieter eines Carsharing-Autos gegen 18.40 Uhr am Heidi-Kabel-Platz angehalten und den Wagen kurz verlassen. Den Zündschlüssel habe er aber stecken lassen. Das nutzen zwei Teens (15 und 17 Jahre) aus, sprangen hinein und gaben Gas. Die Spritztour endete im Kattensteert (Billstedt).

15-Jähriger saß am Steuer

Hier hatten die Besatzungen von zwei Streifenwagen das Auto im Rahmen einer Fahndung ausgemacht und gestoppt. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Bei dem 15-Jährigen, der am Steuer gesessen hatte, wurden ein Messer und Pfefferspray gefunden. Außerdem soll er unter Drogen gestanden haben. Einen Führerschein hatte er natürlich auch nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Raubserie in Hamburg: Polizei nimmt Tatverdächtige fest – es sind Teenies

Zudem wurde bei ihm Beute gefunden, die aus einem Raub in Wandsbek vom 20. März stammen soll. Dort wurde ein 37-Jähriger überfallen, geschlagen und seine Geldbörse geraubt. Die Täter sind der Polizei nach MOPO-Informationen hinlänglich bekannt.