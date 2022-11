Tausend Menschen demonstrieren an der Alster gegen das iranische Regime

Mehr als 1000 Menschen haben am Freitagabend rund um die Binnenalster in der Hamburger Innenstadt gegen das iranische Regime demonstriert. Sie begrüßten auch die Ausweisung des Vize-Mullah des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH), Seyed Soliman Mousavifar (46).

Laut Polizei versammelten sich ab 19 Uhr die Menschen am Jungfernstieg, bildeten eine Kette und hielten Plakate, Flaggen und Mahnlichter hoch; passend zum Thema der Veranstaltung „Mahnlichterkette für die Menschen im Iran“.

Menschen demonstrieren in Hamburg gegen iranisches Regime

Hinter dem Protest stehen verschiedene Gruppen aus der iranischen Gemeinschaft, die sich für Menschenrechte einsetzen und die Geschicke ihres Landes scharf kritisieren.

Mousavifar soll militante schiitisch-extremistische und terroristische Organisationen unterstützt und Propaganda-Videos verbreitet, in seiner Funktion als IZH-Vize einen direkten Draht in den Iran gepflegt haben. Er sollte schon im Sommer das Land verlassen, versuchte aber, sich gerichtlich zu wehren und scheiterte. Am Mittwochabend verließ er das Land, wie ein Sprecher der Innenbehörde sagte.

Die Demo an der Alster verlief ruhig und ohne Vorkommnisse. Gegen 20 Uhr löste sich der Protest wieder auf. Für die kommenden Tage plant die iranische Community weitere Veranstaltungen in Hamburg. (dg)