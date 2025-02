Tankstelle im Hamburger Süden überfallen – zum zweiten Mal binnen eines Monats

Am Montagmorgen ist in Finkenwerder eine Tankstelle überfallen worden – zum zweiten Mal innerhalb eines Monats. 20 Minuten später schlug vermutlich der gleiche Täter an einem Kiosk in Neuenfelde erneut zu. In beiden Fällen wurde keine Beute gemacht.

Laut Polizei stürmte gegen 8 Uhr ein Mann die Tankstelle an der Ostfrieslandstraße, maskiert mit einer Sturmhaube. Hier bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Als ihm dieses nicht ausgehändigt wurde, flüchtete der Täter in Richtung Auedeich. Bereits am 13. Januar hatte es hier einen Überfall gegeben.

Kurz nach der Tat Kiosk in Neuenfelde überfallen

Noch während die Spurensicherung am Tatort war, ging gegen 8.20 Uhr ein weiterer Notruf aus dem nahe gelegenen Neuenfelde ein. Ein maskierter Mann hatte dort einen Kiosk am Nincoper Deich überfallen. Auch hier wurde der Mitarbeiter mit einem Messer bedroht, auch hier wurde keine Beute gemacht. Nicht ausgeschlossen ist, dass es derselbe Täter wie kurz zuvor in Finkenwerder war.

Der Verdächtige soll etwa 18 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß mit schlanker und sportlicher Figur sein. Er trug einen weißen Kapuzenpullover. Hinweise an die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789.