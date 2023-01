Täter erst 14: Polizei schnappt Wohnmobil-Dieb

Einem 14-Jährigen missglückte am Sonntag der Versuch, ein Wohnmobil zu stehlen. Er wurde beim Tatvorgang von einer Zeugin beobachtet und konnte schließlich von der Polizei geschnappt werden. Es war wohl nicht das erste Eigentumsdelikt des jungen Täters.

Die Zeugin hatte ihr Fahrzeug in der Lesserstraße in Wandsbek geparkt, als sie in einem abgestellten Wohnmobil in der Nähe, Geräusche und brennendes Licht wahrnahm.

Jugendlicher flieht vor der Polizei

Als der Jugendliche im Wohnmobil bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er in Richtung eines Kleingartenvereins. Die Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei, die mit mehreren Einsatzkräften nach dem Flüchtigen fahndete.

Der 14-Jährige wurde schließlich vorläufig festgenommen und durch den Kriminaldauerdienst einem Haftrichter zugeführt. Der Tatverdächtige fiel bereits mehrfach durch Eigentumsdelikte auf.