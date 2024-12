Tachos und TÜV manipuliert – Polizei stürmt Wohnungen in Hamburg

Die Polizei hat am Dienstagmorgen mehrere Objekte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen durchsucht. Laufende Ermittlungen hatten die Beamten auf die Spur einer Bande geführt, die Autos angekauft, Tachos und TÜV manipuliert und dann gewinnbringend weiterverkauft hatte.

Laut Polizei soll die Bande, bestehend aus sieben Männern (20 bis 72 Jahre alt) unterschiedlicher Nationalitäten, zwischen September 2022 und Juni dieses Jahres zehn Autos auf Online-Plattformen aufgekauft haben. Darunter Mercedes, BMW, Porsche und Skodas.

Kilometerstände zurückgedreht

Nach dem Ankauf machten sich die Männer in unterschiedlicher Beteiligung daran, die Tachos zurückzudrehen und TÜV-Berichte zu fälschen. Danach verkauften sie die Autos zu einem weitaus höheren Preis weiter. Ermittlungen brachten die Kripo dann auf die Spur der Betrüger.

Am Dienstagmorgen wurden deren Wohnsitze in Altona-Nord, Bahrenfeld, Neustadt und Wilhelmsburg sowie in Glinde (Kreis Stormarn) und Soderstorf (Kreis Lüneburg) durchsucht. Dabei stellten die Beamten Beweismittel sicher, darunter ein Auslesegerät sowie Verkaufsunterlagen.

Drei illegale Personen bei Durchsuchungen angetroffen

Alle Tatverdächtigen wurden angetroffen. Ein 56-Jähriger kam in Haft. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl in anderer Angelegenheit. Bei den Durchsuchungen in Wilhelmsburg und in der Neustadt trafen die Ermittler zudem auf zwei Männer und eine Frau, die sich illegal in Deutschland aufhielten.