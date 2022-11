Supermarkt-Angestellten niedergestochen – wer kennt diese Männer?

Die Männer sollen versucht haben, Pappbecher in einem Supermarkt in Bramfeld zu stehlen. Als sie von einem Supermarkt-Angestellten dabei erwischt wurden, eskalierte die Situation, Blut floss. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.

Der Vorfall ist schon rund ein halbes Jahr her. Laut Polizei betraten am 23. Mai gegen 14.20 Uhr vier Männer den Rewe-Markt an der Bramfelder Chaussee. Hier steckten sie eine Packung Pappbecher ein und wollten das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen.

Pappbecher-Diebe stechen Angestellten nieder

Ein Mitarbeiter (37), der die Tat beobachtet hatte, stellte die Diebe. Laut Polizei verhielten sich die Männer äußerst aggressiv und schlugen auf den Angestellten ein. Als ein weiterer Mitarbeiter (20) zu Hilfe kam, soll einer der Täter ein Messer gezogen und es dem 37-Jährigen in das Bein gestochen haben. Anschließend flüchteten sie.

Der vierte Tatverdächtige.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann überfällt Penny Markt und feuert Schüsse ab

Nun fahndet die Polizei mit Fotos aus der Überwachungskamera nach den Verdächtigen. Alle sind zwischen 16 und 21 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer trug einen Vollbart. Drei von ihnen sollen laut Polizei eine „südländische Erscheinung“ haben. Hinweise an Tel. 4286 56789.