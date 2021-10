Mit mehreren Streifenwagen ist die Polizei am Mittwochabend nach Eimsbüttel ausgerückt. Dort war es zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt gekommen. Dabei gab der Täter zwei Schüsse ab und flüchtete dann mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22 Uhr hatte der Täter den Penny-Markt am Langenfelder Damm kurz vor Ladenschluss betreten. Mit seinen vermeintlichen Einkäufen begab er sich zur Kasse, zog dort eine Schusswaffe und forderte die Kassiererin (26) auf, den Markt zu schließen. Danach drängte er die Kassiererin sowie eine weitere Angestellte (28) in das Supermarktbüro. Dort raffte er Geld aus dem Tresor zusammen.

Hamburg: Räuber feuert in Supermarkt Schüsse ab

Doch damit war das Martyrium der Angestellten noch nicht vorüber. Laut Polizei gab der Räuber zwei Schüsse ab und forderte die Herausgabe weiteren Geldes aus den Kassen. Erst später war klar, dass es sich um Schüsse aus einer Schreckschusspistole handelte. Es wurde niemand verletzt.

Danach flüchtete der Räuber mit einem geringen, vierstelligen Betrag in Richtung Fruchtallee. Eine Fahndung durch mehrere Streifenwagen führte nicht zum Erfolg. Der Räuber ist ca. 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine normale Figur und trug einen schwarzen Vollbart sowie eine Tätowierung an der linken Halsseite. Bekleidet war er mit einer olivgrünen Jacke, dunkler Hose und dunklen Schuhen, sowie einer blauen OP-Maske. Er trug einen Rucksack. Hinweise an Tel. 4286 56789.