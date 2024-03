Senior verschwunden: Wer hat Vasyl aus Horn gesehen?

Seit Sonntag wird der 77-jährige Vasyl Cherniatynskyi aus Horn vermisst. Er begab sich wie üblich auf einen mehrstündigen Spaziergang, kehrte jedoch dieses Mal nicht zurück.

Cherniatynskyi besucht bei seinen ausgedehnten Ausflügen zu Fuß „verschiedene Geschäfte und öffentliche Einrichtungen und Plätze“, so die Polizei. Dabei orientiert er sich hauptsächlich an Gebäuden. Am Sonntag kehrte er von seinem Spaziergang jedoch nicht zurück.

77-Jähriger verschwunden: Rentner ist auf Medikamente angewiesen

Der Rentner ist auf Medikamente angewiesen. Weil weiter jede Spur von ihm fehlt, bittet die Polizei nun um Hilfe bei der Suche.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Amoktat in Alsterdorf: Wie Hamburg das Waffengesetz verschärfen will

Bei seinem letzten bekannten Aufenthalt trug Cherniatynskyi eine graue Jogginghose, einen grauen Pullover, eine graue Jacke und weiß-graue Turnschuhe. Er hat kurze graue Haare und kann nur langsam mit Pausen gehen. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen. (vc)