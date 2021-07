Am S-Bahnhof Neugraben ist am Donnerstagabend eine Radfahrerin über ein vier Meter hohes Brückengeländer gestürzt. Die 20-Jährige kam mit Verletzungen am Kopf und Armen ins Krankenhaus.

Der Unfall passierte gegen 20.40 Uhr, offenbar hatte die Frau die Kontrolle über das Rad verloren und war frontal über das Geländer einer Brücke an der Cuxhavener Straße gefallen. Warum sie die Kontrolle verlor, blieb zunächst unklar. Die Polizei geht von einem Fahrfehler aus. Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes der MOPO mitteilte, sei die Frau mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, alkoholisiert war sie offenbar nicht.

Hamburg: Radlerin stürzt über Brückengeländer

Die Radfahrerin erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie Arm- und Handverletzungen, war nach Polizei-Angaben aber nicht lebensgefährlich verletzt. (tdo)