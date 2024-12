Streit vor der Essensausgabe eskaliert: Mann schlägt mit Glasflasche zu

Eigentlich sollte es Spaghetti geben, doch für einen 33-jährigen Mann endete der Dienstagabend nicht am Buffet des Hotels, sondern in der Notaufnahme einer Klinik. Er geriet gegen 19 Uhr mit einem 45-jährigen Mann in Neugraben in einem Hotel an der Straße „Bergheide“ in Streit.

Beide Männer konnten ihre Differenzen scheinbar nicht mit Worten lösen, sodass der 45-Jährige zu einer Glasflasche griff und diese dem 33-Jährigen auf den Kopf schlug. Dieser erlitt daraufhin eine stark blutende Kopfwunde.

Streit eskaliert: Polizei rückt mit zahlreichen Einsatzkräften an

Vor der Tür des Hotels, das derzeit als Unterkunft für Geflüchtete genutzt wird, wurde der Verletzte von Rettungskräften versorgt. Eine Vielzahl von Polizeikräften sicherte währenddessen die Situation vor Ort. Für den 33-Jährigen endete der Abend nicht mit Nudeln auf dem Teller, sondern mit einem Aufenthalt in der Notaufnahme.

Auf den 45-jährigen Mann, der bei dem Streit offenbar leicht verletzt wurde, kommt nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu. Er durfte jedoch nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort bleiben. Ob er noch Nudeln bekam, ist nicht bekannt.

Auf einem Stuhl vor dem Hotel wurde der 33-jährige Mann versorgt.

Noch während des Einsatzes erschien der mutmaßliche zuständige Betreiber der Unterkunft an der Einsatzstelle. Gegenüber den Polizisten äußerte er, dass solche Auseinandersetzungen nicht selten seien.

Häufig spiele Alkohol eine Rolle. Ein Atemalkoholtest beim 45-Jährigen ergab jedoch am Dienstagabend 0,0 Promille. Ob der Streit zwischen den beiden Männern wegen des Abendessens eskalierte, ist unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.