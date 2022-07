Streit unter Jugendlichen: 14-Jähriger nach Messerstich in Lebensgefahr

Im U-Bahnhof Farmsen an der August-Krogmann-Straße ist am Samstagabend ein erst 14-Jähriger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Das bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der Hamburger Polizei. Demnach wäre es um kurz vor 21 Uhr im Gebäude des Bahnhofs zur Auseinandersetzung gekommen.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge sollen sich beide, Opfer und mutmaßlicher Täter, gekannt haben. Beide sind der Polizei bereits bekannt.

Hamburg: 14-Jähriger nach Messerstich in Lebensgefahr

Nach der Attacke hätte sich der 14-Jährige in einen Laden am Bahnhof geschleppt und um Hilfe gebeten. Zunächst schienen seine Verletzungen nicht schwer, im Laufe der Versorgung durch Sanitäter der Feuerwehr stellte sich aber heraus, dass sie lebensgefährlich waren, so ein Lagedienst-Sprecher zur MOPO. „Das Opfer kam in eine Klinik.“

Im Laufe des Abends sei dann der mutmaßliche Täter von Polizisten vorläufig festgenommen worden, ein erst 15-Jähriger. Er sei dringend tatverdächtig, hieß es. Auch Zeugen wurden befragt, darunter drei jugendliche Mädchen. Ob sie zu dem Opfer gehörten, war unklar. Der Lagedienst-Sprecher: „Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.“

Erst am Mittwoch war es zu einer Auseinandersetzung am Farmsener Bahnhof gekommen, bei der auch mehrere Männer – darunter wohl auch viele Jugendliche – mit Messern aufeinander losgingen. Es gab zwei Verletzte. Einen Zusammenhang beider Taten von Mittwoch und Samstag sehen die Ermittler der Kriminalpolizei bisher nicht. (dg)