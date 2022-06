Massenschlägerei in Hamburg – zwei Männer durch Messer verletzt

Blutiges Ende einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Farmsen: Rund 20 Personen gingen an der U-Bahnstation aufeinander los. Zwei Personen wurden mit Messern verletzt – flohen aber vor der Polizei.

Die Massenschlägerei begann am Mittwoch gegen 20.15 Uhr vor der U-Bahnstation Farmsen auf der August-Krogmann-Straße. Wie der Lagedienst der Polizei der MOPO mitteilte, waren etwa 20 Personen miteinander in Streit geraten. Dabei griff ein Mann zwei Personen mit einem Messer an und verletzte sie am Arm beziehungsweise am Bein.

Die Verletzten flohen mit der U-Bahn vor der Polizei. Eine Haltestelle weiter stiegen sie an der Station Berne aus. Dort wurden die beiden aufgegriffen und in ein Krankenhaus gebracht.

Etwa zwei Stunden später nahmen Beamte den mutmaßlichen Messerstecher in einer Kneipe in Rahlstedt fest. Wie das „Abendblatt“ berichtet, fanden die Einsatzkräfte in der Bar in der Hermann-Balk-Straße auch illegale Glücksspielautomaten vor. Dem Bericht zufolge sollen Streitigkeiten zwischen Drogendealern der Hintergrund für die Schlägerei gewesen sein.