Streit mit Prostituierten: Paar von Zuhältern verprügelt – Frau in Lebensgefahr

Dramatisches Ende eines Streits mit Prostituierten auf der Reeperbahn (St. Pauli): Ein Paar ist am vergangenen Samstag von mutmaßlichen Zuhältern der Frauen verfolgt und verprügelt worden. Eine 23-Jährige wurde derart verletzt, dass sie in Lebensgefahr schwebte.

Gegen 4 Uhr war das Paar nach Angaben der Polizei mit den Frauen, die an der Ecke zur Davidstraße standen, in Streit geraten. Nach MOPO-Informationen hatte sich das Paar die Menükarte von „Burger King“ angeschaut. Für die dort arbeitenden Frauen, die den Bereich für ihre Dienstleistungen und das Werben von Freiern beanspruchen, dauerte das aber offenbar zu lange. Sie sollen das Paar aufgefordert haben, den Bereich sofort zu verlassen.

Das Paar soll daraufhin – ohne konkreten Widerworte oder Beleidigungen, eher die Aufforderung annehmend – das Gespräch abgebrochen und die Reeperbahn in Richtung Hans-Albers-Platz entlanggegangen sein, wohl auf dem Weg zu einem Taxistand. Drei Männer, offenkundig dem Milieu und den Prostituierten zugehörig, verfolgten laut Polizei das Paar, stellten und verprügelten es ohne jede Vorwarnung. Eine Sprecherin: „Durch den Angriff erlitten beide Geschädigte Kopfverletzungen und wurden mit Rettungswagen in Kliniken transportiert.“

Hamburg-St. Pauli: Angriff auf Reeperbahn

Die Verletzungen der Frau wogen so schwer, dass sie sich zwischenzeitlich in Lebensgefahr befand und notoperiert werden musste. „Inzwischen ist sie außer Lebensgefahr“, fügte die Polizeisprecherin an. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Angriff auf offener Straße gesehen haben oder sogar die Männer kennen. Hinweise an Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)