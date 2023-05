Streit in U-Bahn – Mann mit Messer am Kopf verletzt

Zivilcourage zeigte ein 35-Jähriger am Freitagabend in Alsterdorf. Er stellte sich einem Senior entgegen, der in der U-Bahn vier Frauen mit einem Messer bedroht haben soll.

Die Polizei wurde um 23:21 Uhr zum U-Bahnhof Lattenkamp gerufen. Die Polizei berichtete der MOPO, dass sich ein 66-jähriger Mann in der U1 in Richtung Norderstedt über das Verhalten einer Gruppe junger Frauen beschwerte.

Das könnte Sie auch interessieren: VW-Fahrer will Autos überholen – das geht mächtig schief

Ein 35-Jähriger mischte sich ein – und wurde von dem älteren Mann mit einem Messer am Kopf verletzt. Er wurde am Bahnsteig behandelt und dann ins Krankenhaus gefahren, Lebensgefahr besteht nicht.

Da der Täter ebenfalls über Schmerzen klagte, kam auch er ins Krankenhaus. Er wurde aber schnell wieder entlassen, erkennungsdienstlich behandelt und durfte nach Hause gehen. (rei)