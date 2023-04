Attacke mit Dartpfeil! Streit in Shisha-Bar eskaliert

Großeinsatz der Polizei in Bergedorf: In einer Shisha-Bar ist am Mittwochmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Jemand stach ihm in den Hals – nach MOPO-Informationen mit einem Dartpfeil. Die Arbeit der Polizei gestaltete sich zunächst schwierig.

Gegen 5.30 Uhr kam es in der Bar zu dem Streit mit blutigem Ausgang. Als die Beamten eintrafen, saß das Opfer in einem Wagen vor dem Laden. Der schwer verletzte Mann ließ sich behandeln und in ein nahes Krankenhaus fahren, ein Notarzt begleitete ihn – genau wie ein Streifenwagen der Polizei.

Hamburg-Bergedorf: Eine Mauer des Schweigens

Andere Beamte betraten die Shisha-Bar, wollten wissen, was passiert war. Doch die Ermittlungen vor Ort sollen von wortkargen Gästen erschwert worden sein; keiner, auch nicht das Opfer selbst, wollte sich äußern zu den Geschehnissen. Ein Indiz dafür, dass die Beteiligten möglicherweise dem kriminellen Milieu zuzuordnen sind.

Die Polizei geht bisher davon aus, dass es zu einem Streit zwischen zwei Männer-Gruppen kam, der dann im Laden eskalierte. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittlungen führt nun das Landeskriminalamt. (dg)

Entgegen ersten Informationen wurde das Opfer zwar mit einem Dartpfeil am Hals verletzt, der Gegenstand steckte jedoch nicht im Körper des Mannes. Wir haben die Berichterstattung entsprechend angepasst.