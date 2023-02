Streit in Hamburger Unterkunft – Polizei muss dreimal ausrücken

Gleich mehrfach ist die Polizei am Dienstagabend zu einer Unterkunft für Geflüchtete in Harburg gerufen worden – am Ende musste sogar ein Großaufgebot anrücken. Bewohner und der Sicherheitsdienst gerieten aneinander. Eine Person kam ins Krankenhaus.

Der erste Notruf ging bei der Polizei um 17.27 Uhr ein. Zwei Brüder hatten sich in der Unterkunft Schlachthofstraße in Harburg gestritten. Der Sicherheitsdienst ging dazwischen, konnte die Situation aber nicht beruhigen. Ein Angestellter bekam einen Tritt ab und wurde leicht verletzt, ein anderer ging im Gerangel zu Boden, berichtet ein Polizeisprecher der MOPO.



Um 18.48 Uhr der zweite Einsatz. Wieder waren Bewohner und der Sicherheitsdienst beteiligt. Erneut war die Polizei im Einsatz und konnte die Situation beruhigen. Aber nur vorerst.

Das könnte Sie auch interessieren: Angriff im Phoenix-Viertel in Harburg

Großeinsatz an Flüchtlingsunterkunft in Harburg

Denn um 21:44 Uhr musste die Polizei wieder ausrücken, diesmal waren mehrere Streifenwagen und die Bundespolizei im Einsatz. Dutzende Bewohner hatten sich vor dem Sicherheitsdienst aufgebaut, Reporter vor Ort berichten von fast 150 Beteiligten. Die Polizei bekam die Lage mit Mühe unter Kontrolle. Ein Mann kam mit Schwindelgefühlen ins Krankenhaus.

Was genau der Auslöser für die Streitereien war ist nun Teil der Ermittlungen. Am Streit beteiligte Bewohner sollen in eine andere Unterkunft verlegt worden sein.